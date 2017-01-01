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Микроавтобус протаранил толпу на фестивале в Нидерландах

Lenta.ru
Фото: AP/Scanpix

Микроавтобус врезался в толпу на музыкальном фестивале PinkPop в провинции Лимбург в Нидерландах. По предварительным данным, три человека пострадали, один погиб. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, автомобиль тут же уехал, и сотрудники правоохранительных органов погнались за ним. Пока никто не задержан.

В июне 2017 года автомобиль въехал в толпу людей у центрального вокзала Амстердама. Двоих госпитализировали.

В том же месяце трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, после чего доехали до рынка Боро, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате атак погибли, по последним данным, восемь человек, еще 48 пострадали.

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