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В Литве продлят учебный год

LETA
Фото: depositphotos.com

Литовское министерство образования и науки планирует подготовить рекомендации по лучшему использованию удлиняющегося учебного года.

Они будут подготовлены с учетом опыта школ в этом году.

Этот учебный год был на десять дней длиннее, чем минувший, в учебном году периода 2018-2019 годов намечается добавить еще пять дополнительных учебных дней.

Школы и самоуправления в этом году могли сами решать, как использовать и распределять дни удлиненного учебного года.

По мнению министерства, у большинства образовательных учреждений продление учебного года не вызвало проблем, поскольку нынешние программы адаптированы для 39-недельного учебного года, каким он и был в Литве десять лет назад, а реализовать программы в сокращенный учебный год в 34 недели было действительно трудно, школьники и учителя жаловались на большую нагрузку.

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