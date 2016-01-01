В Финляндии эстонских врачей лишают права на деятельность

В Финляндии 13 врачам из Эстонии объявлен запрет на деятельность, при этом многие из этих врачей продолжают работать в Эстонии.

Департамент здоровья Эстонии не изучает опыт работы практикующих в Финляндии врачей, также в департаменте не знают о решениях, вынесенных в Финляндии в отношении работающих там эстонских врачей, пишет портал новостей ERR со ссылкой на Eesti Pдevaleht.

Так, в Эстонии работают шесть из 13 врачей, которые в Финляндии получили запрет на деятельность.

Такое возможно потому, что вынесенный в другой стране запрет не действует в Эстонии, и до тех пор, пока суд не признает врача виновным, ни у Департамента здоровья, ни у какого-либо другого учреждения нет причин отказывать врачу в работе. Не помогает в этом вопросе и общеевропейский механизм предупреждения, к которому Эстония присоединилась в 2016 году.

Согласно рапорту Департамента контроля за системой здравоохранения Финляндии Valvira, запрет на работу врачей был связан с их плохим знанием финского языка, но решения были приняты после неоднократных жалоб и серьезных ошибок в их основной работе, а в нескольких случаях врачи были отправлены для оценки компетенции в Университет Хельсинки.

Департамент здравоохранения Эстонии при регистрации медицинского работника проверяет лишь то, имеет ли лицо необходимое образование и навыки обслуживания пациентов.