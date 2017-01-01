В Эстонии средь бела дня мужчина похитил девятилетнюю девочку и изнасиловал ее в лесу

Человеку, затолкавшему девочку в свою машину, увезшему ее в лес и там ее изнасиловавшему, после рассмотрения дела во всех трех инстанциях суда назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы, пишет Postimees.

37-летний Ардо Реммельгас похитил 9-летнюю девочку в Харьюмаа 27 апреля 2017 года около 15.30. Согласно материалам уголовного дела, Реммельгас подъехал к ребенку, вышел из машины, схватил его за плечи и затолкал против воли на соседнее с водительским сиденье. Когда девочка попыталась выйти, Реммельгас заблокировал замки двери.

Осужденный поехал в лес, где

изнасиловал потерпевшую, после чего, он привез ее обратно и отпустил примерно через полчаса после похищения.

Реммельгас причинил ребенку сильную физическую боль, а также огромное чувство страха за свою жизнь и здоровье. Также ребенку нанесены множественные повреждения: повреждения и гематомы на девственной плеве, повреждения в анальном отверстии, подкожные гематомы в районе шее и ключицы.

Уездный суд смягчающих обстоятельств в содеянном не усмотрел. По оценке суда, раскаяние обвиняемого не было чистосердечным, поскольку он не беспокоится за потерпевшую, а лишь оправдывает свое поведение и печалится о своей матери и клиентов. Суд пришел к выводу, что его отношение к содеянному эгоцентричное и циничное. Он не явился сам с повинной, а признался в содеянном только после того, как был задержан в качестве подозреваемого.

Решением от 21 ноября 2017 года Реммельгаса признали виновным и приговорили по совокупности к 13 годам лишения свободы. В пользу потерпевшей суд взыскал с осужденного в качестве компенсации 10 000 евро.

Защита обжаловала приговор, и окружной суд частично учел жалобу: срок заключения сократили на три года. Адвокат указал на тот факт, что при совершении преступления подсудимый не использовал свой половой орган и не нанес потерпевшей опасных для жизни повреждений.

В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание чистосердечное раскаяние Реммельгаса в том, что он причил боль девочке и ее семье.

Государственный суд еще больше сократил срок наказания. Ардо Реммельгасу придется провести за решеткой девять лет, поскольку при вынесении наказания по совокупности, большее наказание поглощает меньшее.