Четверо иностранных болельщиков оказались в московском СИЗО. За что?

В московском СИЗО № 5 находятся трое граждан Мексики и гражданин Ирана, задержанные по подозрению в краже. Об этом сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии, журналисты «Дождя» Когершын Сагиева и «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

Одного из мексиканцев по имени Марко Антонио обвиняют в краже восьми тысяч долларов. Он не отрицает своей вины, заявляя, что схватил чужую сумку, однако не ожидал, что там будет столь крупная сумма. Двое его друзей, задержанных вместе с ним, рассказал Антонио правозащитникам, невиновны.

Иранца Фаламарза Ахмадигурехьили заподозрили в краже тысячи долларов у болельщика из Бразилии. Иранец своей вины не признает: правозащитникам он рассказал, что поездка в Россию обошлась ему в десять тысяч долларов и что он приехал не для того, чтобы «воровать мелочь».

Как заявили в СИЗО, к иностранцам уже были допущены консулы. Их правовой статус — задержаны они или уже арестованы судом — не уточняется.

РБК, в свою очередь, пишет о том, что 17 июня в Москве был задержан 42-летний уроженец Перу, который пытался украсть три билета на матч у гражданина Мексики общей стоимостью 141439 рублей. Против него возбуждено дело о покушении на крупную кражу, сейчас решается вопрос об избрании для перуанца меры пресечения.

Перед началом турнира власти Москвы прогнозировали появление в городе 700-800 тысяч болельщиков. Общее количество иностранных туристов на время чемпионата мира оценивалось в 5 миллионов человек.

Всего в Москве состоится 12 матчей чемпионата.