Вероятный развал правительства Меркель отложен на две недели

Если канцлер ФРГ не найдет в рамках ЕС решения по проблеме беженцев, ее правительство, скорее всего, распадется. В начале июля глава МВД хочет закрыть границы для некоторых мигрантов.

Развязка в остром конфликте между главой немецкого правительства Ангелой Меркель (Angela Merkel) и ее министром внутренних дел Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) отложена до начала июля. Министр согласился дождаться итогов предстоящего 28-29 июня саммита ЕС прежде, чем принимать односторонние меры по ограничению притока мигрантов в Германию.

Спор между лидерами двух из трех партий правящей коалиции - Меркель возглавляет Христианско-демократический Союз (ХДС), а Зеехофер, - Христианско-социальный Союз (ХСС) - разгорелся из-за того, что министр намерен закрыть немецкие границы для беженцев без документов или уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а кроме того, несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

Ультиматум министра Зеехофера

В конце прошлой недели Зеехофер пригрозил, что он уже в этот понедельник, 18 июня, воспользуется имеющимися у него полномочиями министра внутренних дел и единолично распорядится не впускать в Германию беженцев без паспортов или с регистрацией в других странах ЕС.

Меркель предложила подождать до саммита Евросоюза. Она надеется убедить партнеров в необходимости найти общее решение для проблемы беженцев, а кроме того, обещает на полях этой встречи в верхах договориться с такими странами, как Австрия, Италия, Греция или Болгария о двусторонних соглашениях, которые бы обеспечили правовую основу для запрета на пересечение немецкой границы для «транзитных» беженцев.

Как попадают в Германию беженцы «нон грата»?

Зеехофер согласился подождать. Но при одном условии: он незамедлительно распорядится не впускать в Германию мигрантов, которые однажды уже получали отказ немецких властей на свою просьбу об убежище, были выдворены из страны и получили запрет на повторный въезд. Меркель согласилась. Для нее вообще оказалось сюрпризом, что такие беженцы «нон грата» повторно оказываются в Германии.

Но, как заявил представитель МВД на правительственной пресс-конференции, такие случаи и в самом деле бывают. Даже при наличии запрета на въезд в Германию, пояснил он, у мигранта остается возможность этот запрет обойти, если он воспользуется своим правом прямо на границе еще раз подать ходатайство о предоставлении убежища.

И таким правом мигранты не пренебрегают. Не впускают на территорию Германии только тех беженцев, добавил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), которые не подают прошение об убежище.

Замороженный правительственный кризис в Германии

По вопросу о запрете на пересечение немецкой границы для беженцев с регистрацией в других странах ЕС Зеехофер не намерен уступать главе правительства. Граница - это, мол, компетенция МВД, министру и решать. После заседания руководящих органов своей партии, которое проходило в этот понедельник в Мюнхене, Зеехофер объявил, что сразу же по возвращении в Берлин он распорядится начать организационную подготовку к тому, чтобы закрыть немецкие границы для беженцев, не имеющих, с его точки зрения, оснований просить убежище в Германии.

Не вводить свои меры в действие он готов только в том случае, если на саммите ЕС или на двусторонних переговорах канцлера с отдельными странами будут приняты решения о мерах, имеющие такой же эффект, как его пограничный план. Лично он, как и большинство немецких наблюдателей, в это не верят. Так что правительственный кризис в ФРГ, замороженный на две недели, скорее всего, вспыхнет с новой силой уже в первых числах июля.

Ультиматум канцлера Меркель

Руководящие органы ХДС в этот понедельник тоже заседали, и Ангела Меркель тоже давала итоговую пресс-конференцию. Несмотря на настойчивые вопросы журналистов, спрашивавших о вариантах дальнейшего развития событий, она отказалась отвечать на вопросы типа «что будет, если…».

Вместе с тем Меркель четко дала понять, что основные направления внутренней и внешней политики - это прерогатива канцлера. Переуступать свои верховные полномочия она никому не намерена, подчеркнув, что никакого автоматизма - то есть неминуемого закрытия границ в случае неудовлетворительного исхода саммита или ее двусторонних переговоров с лидерами других стран ЕС - быть не может.

Для наблюдавших за пресс-конференцией журналистов это заявление канцлера прозвучало как ультиматум министру внутренних дел: закроешь границы без моего согласия, отправлю на пенсию (Хорсту Зеехоферу, к слову, 4 июля исполнится 69 лет). Но в таком случае из правительства вслед за своим председателем выйдут и другие министры, представляющие ХСС, что будет означать развал четвертой правительственной коалиции Ангелы Меркель, пока не просуществовавшей и ста дней.