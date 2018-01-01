Неизвестный открыл стрельбу на улице в Швеции

Полиция Швеции выясняет обстоятельства стрельбы на улице в Мальме, рядом с полицейским участком. Там были произведены десятки выстрелов из автоматического оружия. Несколько человек получили ранения, сообщает официальный сайт полиции Швеции.

«Прозвучало как минимум 15-20 выстрелов из автоматического оружия», - говорит местный житель Джонатан Бурхофф.

По словам представителя полиции Стефана Седерхольма, четыре человека получили ранения. Затем стало известно еще об одном раненом. Таким образом, общее число пострадавших достигло пяти. Их доставили в больницу на скорой помощи и двух личных автомобилях. По крайней мере трое из пяти потерпевших являются молодыми людьми. Им исполнилось около 20 лет, сообщает Expressen.

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Как уточняет The Sun, пострадали футбольные болельщики, которые смотрели в кафе один из матчей проходящего в России чемпионата мира.

Один из пострадавших играл в помещении в компьютерные игры, когда с улицы в него попала пуля.

В правоохранительные органы информация о стрельбе поступила в 20:13, пишет Aftonbladet.

Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство. Следователи ищут свидетелей.

О мотивах нападавшего ничего не известно. Но полиция уже объявила, что инцидент не является терактом, сообщает Reuters.

По словам Бурхоффа, на место происшествия после стрельбы прибыло около 10 полицейских машин. Блюстители закона почти сразу оказались на месте преступления, так как один из полицейских участков расположен поблизости.

Над районом летал полицейский вертолет.