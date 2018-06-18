Самолет с футболистами Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов-на-Дону

У самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии на матч с командой Уругвая в Ростов-на-Дону, загорелся двигатель.

Двигатель самолета, на котором футбольная сборная Саудовской Аравии направлялась в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Уругвая, загорелся в воздухе. Пилотам воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Россия», пришлось выполнять аварийную посадку.

Федерация футбола Саудовской Аравии на своей странице в Twitter сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. «Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной на данный момент направляется к месту своего жительства», - говорится в заявлении.

В пресс-службе федерации также добавили, что на самолете не было пожара, а лишь произошел «небольшой инцидент». Между тем в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего. В ролике видно, что под крылом самолета, вблизи двигателя, полыхает огонь.

20 июня в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии мундиаля саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.