Самолет с футболистами Саудовской Аравии загорелся по пути в Ростов-на-Дону

У самолета, перевозившего сборную Саудовской Аравии на матч с командой Уругвая в Ростов-на-Дону, загорелся двигатель.
Двигатель самолета, на котором футбольная сборная Саудовской Аравии направлялась в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира с командой Уругвая, загорелся в воздухе. Пилотам воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Россия», пришлось выполнять аварийную посадку.
Федерация футбола Саудовской Аравии на своей странице в Twitter сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал. «Саудовская Федерация футбола сообщает, что все члены национальной сборной находятся в безопасности после незначительной технической неисправности самолета, который приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Состав сборной на данный момент направляется к месту своего жительства», - говорится в заявлении.
احتراق أحد محركات طائرة المنتخب.. و«اتحاد القدم» يطمئن: البعثة بسلامhttps://t.co/uJoklhaoNh#عكاظ#السعودية#الاتحاد_السعودي_لكرة_القدم#المنتخب_السعودي#معاك_يالاخضر#KSA#Green_falcons #روسيا2018@OKAZ_online pic.twitter.com/0X6gsCXORW— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) June 18, 2018
В пресс-службе федерации также добавили, что на самолете не было пожара, а лишь произошел «небольшой инцидент». Между тем в социальных сетях появилась видеозапись произошедшего. В ролике видно, что под крылом самолета, вблизи двигателя, полыхает огонь.
20 июня в Ростове-на-Дону сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Уругвая во втором матче группового этапа чемпионата мира. В матче-открытии мундиаля саудовцы уступили россиянам со счетом 0:5.