Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник, 19 июня, прилетел в столицу Китая Пекин с официальным визитом. Операторы японской телекомпании Nihon Television Network сняли, как он спустился с борта правительственного самолета, передает РИА «Новости».

По данным портала Flightradar24, приземлившийся в аэропорту Пекина самолет северокорейской государственной авиакомпании Air Koryo - тот же лайнер Ил-62, на котором Ким Чен Ын прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в Пекин во вторник прилетели ближнемагистральный Ан-148, где находятся члены северокорейской делегации, а также грузовой Ил-76, использовавшийся для доставки в Сингапур личных автомобилей Ким Чен Ына, на которых он передвигался в день переговоров с Трампом. По данным телеканала NHK, после прибытия в столицу Китая Ким Чен Ын во главе делегации направился в правительственную резиденцию «Дяоюйтай» в центре города, передает ТАСС.

«Мы пристально следим за ситуацией вокруг Северной Кореи и собираем всю необходимую информацию», - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя информацию об очередном визите лидера КНДР в Китай.

Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить саммит с Трампом, состоявшийся 12 июня, а также детали дальнейшего ведения переговоров. Визит, как передает агентство Xinhua, продлится два дня - 19 и 20 июня.

Лидер КНДР с супругой совершил неофициальный визит в Китай 25-28 марта. Это была его первая зарубежная поездка после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына и переговоры с Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

В Сингапуре 12 июня состоялся первый в истории саммит США и КНДР, где встретились Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам стороны подписали декларацию, в которой говорилось о денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.