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Президент Ирландии: литовцев у нас очень ждут

BNS
Фото: AP/Scanpix

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Ирландии Майкл Хиггинс говорит, что литовцев очень ждут в его стране.

«Литовцев очень ждут в Ирландии. Эта диаспора вносит очень положительный вклад не только в экономическом, но и в культурном отношении», - сказал журналистам ирландский президент.

Официальная статистика показывает, что в Ирландии проживает около 40 тысяч литовцев, однако литовские официальные лица полагают, что реальная цифра вдвое больше.

С сентября в некоторых школах Ирландии вводится обучение на литовском языке для школьников 12-16 лет.

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