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Митингующие в Киеве пытаются прорваться в здание Рады

Gazeta.ru
Верховная Рада Украины | Фото: REUTERS/Scanpix

В центре Киева начались столкновения у задания Рады. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в митинге принимают участие участники Афганской войны и шахтеры. Они стараются прорваться в здание парламента.

«Беспорядки происходят у парламента, начали распрыскивать слезоточивый газ, кидают бутылки, пошли в ход дубинки», — рассказала корреспондент.

Она добавила, что в настоящее время прорван первый кордон правоохранителей, митингующие пытаются проникнуть в здание Рады.

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