Служба спецрасследований Литвы задержала мэра Паневежиса

«Мы подтверждаем, что Р. М. Рачкаускас сейчас задержан», - сказала BNS пресс-атташе ССР Рената Эндружите.

Телефон Р. М. Рачкаускаса с утра вторника отключен.

ССР подозревает, что в самоуправлении Паневежиса вероятно имели место злоупотребления служебным положением и даются незаконные распоряжения служащим администрации самоуправления с целью создания благоприятных условий некоторым предприятиям для победы на конкурсных закупках.

Есть подозрения, что обещанные благоприятные решения принимались за взятки.

Как сообщает ССР, проводятся обыски по месту работа и жительства некоторых лиц, в самоуправлении Панявежиса и некоторых ЗАО произведены выемки важных документов.

Правоохрана обещает позже во вторник предоставить более подробную информацию о расследовании на предмет вероятной коррупции в городском самоуправлении Панявежиса.

Р. М. Рачкаускас был избран мэром Паневежиса как представитель движения «Повилас Урбшис за список ВМЕСТЕ». Когда начались разногласия с парламентарием Повиласом Урбшисом, из этого движения вышла почти вся фракция совета самоуправления, включая самого мэра.