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В Турции перевернулся автобус с туристами: 45 пострадавших

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя. Всех пострадавших госпитализировали.

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом пострадали 45 человек. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает Анадолу во вторник, 19 июня.

Как сообщается, в ДТП попал автобус, принадлежащий туристической компании, который следовал по маршруту Бодрум-Стамбул.

«В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя», - говорится в сообщении.

Накануне при ДТП с туристическим автобусом в Польше пострадали 29 человек.

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