В Турции перевернулся автобус с туристами: 45 пострадавших

В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя. Всех пострадавших госпитализировали.

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с автобусом пострадали 45 человек. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщает Анадолу во вторник, 19 июня.

Как сообщается, в ДТП попал автобус, принадлежащий туристической компании, который следовал по маршруту Бодрум-Стамбул.

«В результате несчастного случая 45 человек получили ранения, включая водителя», - говорится в сообщении.

Накануне при ДТП с туристическим автобусом в Польше пострадали 29 человек.