Столтенберг заявил об угрозах для НАТО из-за ссоры Трампа с ЕС

Члены НАТО должны быть едины, несмотря на жесткие споры между президентом США и лидерами Евросоюза. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в колонке для британского издания The Guardian.

«На политическом уровне наши связи находятся под напряжением. Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение с Ираном», - пишет Столтенберг менее чем за месяц до проведения саммита лидеров НАТО в Брюсселе.

«Эти различия реальны, и они не исчезнут за одну ночь. Нигде не утверждается, что трансатлантические связи будут всегда процветать. Это, однако, не означает неизбежности их разрушения», - продолжает Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что НАТО глубоко заинтересован в своем единстве - особенно на фоне глобальных угроз и действий России.

«Мы столкнулись с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за поколение: международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, кибератаки и, конечно же, Россия, которая применяет силу против своих соседей, пытается вмешиваться в наши внутренние дела и (похоже, что это не вызывает сомнений) использует на наших улицах военные нервно-паралитические вещества», - отметил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Западу следует «продолжать упорно работать, чтобы урегулировать разногласия».

«И в тех случаях, когда разногласия сохраняются, мы должны ограничивать любое негативное влияние на наше сотрудничество в области безопасности», - резюмировал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Трамп грубил лидерам "Большой семерки. Так главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера он будто бы назвал "жестоким убийцей", а Париж – убежищем террористов.

Напомним, саммит «Большой семерки», который проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек, завершился расколом. Президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике.