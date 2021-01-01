Франция и Германия договорились о создании бюджета еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились создать бюджет еврозоны. Об этом лидеры двух стран заявили после переговоров в немецком замке Мезеберг, сообщает Reuters во вторник, 19 июня.

«Мы открываем новую главу. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить использование бюджета еврозоны для усиления инвестиций, а также с целью укрепления конвергенции в зоне евро», - сказала Меркель.

Она заявила, что реформа еврозоны было самым трудным вопросом в их с Макроном переговорах. Среди его основных тем также были обороноспособность объединенной Европы и решения миграционного кризиса.

Макрон сказал, что новая согласованная совместная бюджетная сфера еврозоны будет действовать с 2021 года.

Он сказал, что детали бюджета, включая его сумму и финансирование за счет национальных источников, или общеобязательного налога, будут представлены министрами до конца года.

В январе на форуме в Давосе Макрон сказал, что Европе нужна десятилетняя стратегия, чтобы сделать ее сильней и избежать фрагментации мира.

Напомним, восемь стран Евросоюза выступили против плана реформирования ЕС и еврозоны, предложенного президентом Макроном.