Ким Чен Ын рассказал о встрече с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что на саммите США — КНДР в Сингапуре «были достигнуты позитивные результаты, которые соответствуют интересам всех сторон». Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Если обе стороны смогут постепенно реализовать консенсус, достигнутый во время саммита, то в ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова произойдут большие изменения», — сообщил он.

Во вторник, 19 июня, Ким Чен Ын вместе с супругой прибыл с двухдневным визитом в Китай. Встреча двух лидеров состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.

Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.