Вторник, 19 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Ким Чен Ын рассказал о встрече с Трампом

Lenta.ru
Фото: AP/Scanpix

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что на саммите США — КНДР в Сингапуре «были достигнуты позитивные результаты, которые соответствуют интересам всех сторон». Об этом сообщает государственное информагентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Если обе стороны смогут постепенно реализовать консенсус, достигнутый во время саммита, то в ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова произойдут большие изменения», — сообщил он.

Во вторник, 19 июня, Ким Чен Ын вместе с супругой прибыл с двухдневным визитом в Китай. Встреча двух лидеров состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.

Первая встреча лидеров США и Северной Кореи прошла 12 июня. По итогам двустороннего саммита политики подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.

1 Комментарий