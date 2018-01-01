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Околофутбола: как сборные болельщиков изменили Москву

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
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Болельщики в центре Москвы | Фото: Татьяна Одыня/ TVNET

Москва в дни чемпионата мира преобразилась до неузнаваемости. Просто-таки карнавал какой-то круглосуточно происходит в центре российской столицы! Народ гуляет весело и шумно, и не устают удивляться друг другу футбольные фанаты и болельщики, прибывшие со всех концов мира и россияне, хозяева чемпионата мира по футболу 2018. Такого они друг от друга не ожидали!..

Более 2 миллионов болельщиков из-за рубежа приехали в Россию на игры чемпионата мира по футболу (по данным российского МИДа). Предполагалось, что гостей чемпионата будет в разы больше, но не самое доброжелательное отношение к предстоящему событию политиков и мировых СМИ и сделали свое дело. Многие болельщики вообще отказались от поездки на чемпионат именно потому, что он проходит в России.

Болельщики из Колумбии рады радушному приему
Болельщики из Колумбии рады радушному приему FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET


Но те, кто приехал, просто в восторге! Восхищенными отзывами полны соцсети и СМИ, отзывы отмечают дружелюбии россиян, приветствующих гостей и участников и всегда готовых прийти на помощь. Более того, Guardian пишет, что болельщики, побывавшие на чемпионате мира по футболу в России, вернувшись домой, изменят представления многих людей о современной России. Ведь вернутся они с отличными воспоминаниями.

Встречи околофутбола
Встречи околофутбола FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET


Побывав в Москве, русский TVNET убедился: пестрая и веселая жизнь бурлит далеко от спортивных арен. В центре российской столицы - просто-таки фестивальное столпотворение. Дружелюбие здесь не знает границ: команды болельщиков одна другой крестившее! На Манежной площади и Никольской улице - веселое сумасшествие. Объятия, улыбки, фотографии на память...

Вот только вход на Красную площадь закрыт. Теперь уже понятно, почему. Только вчера там открылся футбольный парк - место, где будет чем заняться футбольным фанатам. Здесь можно встретить легендарных футболистов прошлого, попытаться забить гол вратарю-роботу, сфотографироваться с Забивакой или сыграть... футбольным мячом в настольный теннис.

... Болельщиков из Колумбии невозможно не выделить в самой пестрой толпе. Говорят, колумбийцы купили больше всех билетов на игры чемпионата - более 33 тысяч. И гуляя по улицам Москвы они отличаются креативом: растягивают флаги своей страны, веселятся от души, заражая веселея окружающих.

У входа в Пушкинский музей
У входа в Пушкинский музей FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET


Над морем летней толпы - островки мексиканских сомбреро. Мексиканцы в зеленых футболках - это цвет национальной футбольной формы. А уж как бурно и весело до утра гуляли они, обыграв сборную Германию!.. Правда, во время самого матча группа мексиканских болельщиков выкрикивала оскорбительные гомофобские лозунги в адрес одного из игроков сборной Германии, за что была оштрафована. Но и штраф, справедливо наложенный FIFA, не омрачил радости спортивной победы.

Кстати, это мексиканцы привезли с собой в Москву картонную фигуру друга, которого жена не отпустила на игры чемпионат. Они его всюду таскают с собой, и пивом поят, и спать укладывают. Так что фигура друга Хавьера стала уже узнаваемой и любимой болельщиками из разных стран.

Футбольный праздник захватил не только центральные площади и стадионы. Фанаты повсюду: в Александровском саду и в музеях Кремля, на ступеньках Пушкинского музея и у храма Христа Спасителя. У москвичей и российских граждан тоже есть шанс отказаться от стереотипов «из телевизора». Болельщики зарубежья ничуть не похожи на вымышленных врагов, изо всех сил ненавидящих Россию.

Образ героя. Портрет легендарного футбольного тренера Жосепа Гвардиола работы Фабрицио Биримбелли
Образ героя. Портрет легендарного футбольного тренера Жосепа Гвардиола работы Фабрицио Биримбелли FOTO: ИТАР-ТАСС


А вот в Питере легендарных футболистов и тренеров представили... в образах богов и героев. Выставка работ итальянского художника Фабрицио Биримбелли проходит в Петербургской академии художеств и с полотен на зрителя смотрят знакомы незнакомцы... Мундиры и награды героев минувших времен современным футбольным звездам очень даже к лицу...

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