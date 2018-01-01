Околофутбола: как сборные болельщиков изменили Москву

Москва в дни чемпионата мира преобразилась до неузнаваемости. Просто-таки карнавал какой-то круглосуточно происходит в центре российской столицы! Народ гуляет весело и шумно, и не устают удивляться друг другу футбольные фанаты и болельщики, прибывшие со всех концов мира и россияне, хозяева чемпионата мира по футболу 2018. Такого они друг от друга не ожидали!..

Более 2 миллионов болельщиков из-за рубежа приехали в Россию на игры чемпионата мира по футболу (по данным российского МИДа). Предполагалось, что гостей чемпионата будет в разы больше, но не самое доброжелательное отношение к предстоящему событию политиков и мировых СМИ и сделали свое дело. Многие болельщики вообще отказались от поездки на чемпионат именно потому, что он проходит в России.

Болельщики из Колумбии рады радушному приему FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Но те, кто приехал, просто в восторге! Восхищенными отзывами полны соцсети и СМИ, отзывы отмечают дружелюбии россиян, приветствующих гостей и участников и всегда готовых прийти на помощь. Более того, Guardian пишет, что болельщики, побывавшие на чемпионате мира по футболу в России, вернувшись домой, изменят представления многих людей о современной России. Ведь вернутся они с отличными воспоминаниями.

Встречи околофутбола FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Побывав в Москве, русский TVNET убедился: пестрая и веселая жизнь бурлит далеко от спортивных арен. В центре российской столицы - просто-таки фестивальное столпотворение. Дружелюбие здесь не знает границ: команды болельщиков одна другой крестившее! На Манежной площади и Никольской улице - веселое сумасшествие. Объятия, улыбки, фотографии на память...



Вот только вход на Красную площадь закрыт. Теперь уже понятно, почему. Только вчера там открылся футбольный парк - место, где будет чем заняться футбольным фанатам. Здесь можно встретить легендарных футболистов прошлого, попытаться забить гол вратарю-роботу, сфотографироваться с Забивакой или сыграть... футбольным мячом в настольный теннис.



... Болельщиков из Колумбии невозможно не выделить в самой пестрой толпе. Говорят, колумбийцы купили больше всех билетов на игры чемпионата - более 33 тысяч. И гуляя по улицам Москвы они отличаются креативом: растягивают флаги своей страны, веселятся от души, заражая веселея окружающих.

У входа в Пушкинский музей FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Над морем летней толпы - островки мексиканских сомбреро. Мексиканцы в зеленых футболках - это цвет национальной футбольной формы. А уж как бурно и весело до утра гуляли они, обыграв сборную Германию!.. Правда, во время самого матча группа мексиканских болельщиков выкрикивала оскорбительные гомофобские лозунги в адрес одного из игроков сборной Германии, за что была оштрафована. Но и штраф, справедливо наложенный FIFA, не омрачил радости спортивной победы.

Кстати, это мексиканцы привезли с собой в Москву картонную фигуру друга, которого жена не отпустила на игры чемпионат. Они его всюду таскают с собой, и пивом поят, и спать укладывают. Так что фигура друга Хавьера стала уже узнаваемой и любимой болельщиками из разных стран.



Футбольный праздник захватил не только центральные площади и стадионы. Фанаты повсюду: в Александровском саду и в музеях Кремля, на ступеньках Пушкинского музея и у храма Христа Спасителя. У москвичей и российских граждан тоже есть шанс отказаться от стереотипов «из телевизора». Болельщики зарубежья ничуть не похожи на вымышленных врагов, изо всех сил ненавидящих Россию.