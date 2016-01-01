В Германии мужчина планировал атаку с применением биобомбы

Правоохранители Германии задержали в Кельне гражданина Туниса, который планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества. Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх в эфире радиостанции Inforadio RBB.

По его словам, в квартире мужчины в Кельне было обнаружено вещество с содержанием сильного яда – рицина.

«В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе – от исламистских организаций», – сообщил Мюнх и добаил, что были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества.

Об их заказе в интернете иностранные партнеры проинформировали Федеральное ведомство по охране конституции. Вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного «еще открыт», отметил глава BKA.

Также сообщается, что еще 13 июня суд в Германии санкционировал арест 29-летнего гражданина Туниса, который прибыл в Германию в ноябре 2016 года. До этого случая в поле внимания полиции он не попадал. Рицин, который был обнаружен в его квартире, эксперты классифицируют как «потенциальное биологическое боевое отравляющее вещество».

Ранее в немецком городе Саарбрюккен мужчина открыл беспорядочную стрельбу. Тогда два человека погибли, еще несколько получили ранения. Все пострадавшие были членами одной семьи.