Президент Литвы призвала быть готовыми к нападению России

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel. «Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне», - сказала глава государства, отвечая на вопрос репортера о том, насколько, по ее мнению, серьезна опасность нападения на Литву со стороны России.

«Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой», - сказала Грибаускайте, слова которой приводит ТАСС. Она отметила, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши «в 10 раз превосходят силы НАТО».

Litauens Präsidentin im Interview "Die junge Generation ist bereit, unser Land zu verteidigen"

По мнению Грибаускайте, страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России. «Только когда на них нападают и они понимают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», - отметила она в интервью. «Мы знаем, что не можем доверять России», - подчеркнула президент, добавив, что российский лидер Владимир Путин говорит одно, а делает другое.





