Фонды помощи бездомным: наши подопечные загадочно исчезли из Москвы на время ЧМ

Координаторы общественных организаций, помогающих бездомным, сообщают об исчезновении бродяг из Москвы на время чемпионата мира по футболу. Источники «Русфонда» в этой сфере рассказали, что сами бездомные еще до начала ЧМ говорили волонтерам, что их пригрозили вывезти «за 101-й километр», если они останутся в городе на время мундиаля.

«Идет замалчивание чистой воды. Даже некоторые коллеги утверждают, что никаких проблем нет, лишь бы не портить отношения с депсоцразвития [департаментом социального развития Москвы]. Но все наши места закрыты или стоят пустые», - рассказал собеседник благотворительного фонда. Он отметил, что многим нужны лекарства и перевязка, но благотворители не могут найти своих подопечных.

Директор центра «Дом друзей» Лана Журкина рассказала, что в офис организации перестали приходить бездомные с диабетом, которым жизненно необходим инсулин. Кроме того, на время ЧМ закрылась самая известная палатка обогрева и выдачи еды у Комсомольской площади. Бездомных направляют в Центр социальной адаптации, который находится в промзоне в Люблино.

По словам анонимного источника "Русфонда", распоряжение исходило от департамента труда и социальной защиты населения Москвы. "Для бездомных перемещение на такие расстояния - большой стресс. Наша организация в любом случае не может возить туда еду: у нас для этого нет транспорта.

Но нам было сказано прямым текстом: "Месяц не поедят - не умрут", - прокомментировал он.

Другую палатку, расположенную у Киевского вокзала, перенесли подальше от гостиниц и мест скопления туристов. Полицейские направляют бродяг в сквер по соседству. Они подтвердили «Новой газете», что перенос точек раздачи еды связан с проведением чемпионата мира по футболу, и объяснили свои действия приказом ГУ МВД по Москве.