Среда, 20 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Обвиняемый в покушении на Терезу Мэй хотел ее обезглавить

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне Наймур Закария Рахман заявил в суде, что хотел устроить взрыв в центре города и отрезать голову премьер-министру Соединенного королевства Терезе Мэй. Об этом сообщает The Independent.

Рахман сообщил, что собирался использовать охранника как живой щит, чтобы проникнуть в резиденцию Мэй, и ножом обезглавить премьер-министра. После убийства он собирался покончить с собой на Даунинг-стрит.

Сообщается, что теракт помог предотвратить сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием. Он передал Рахману муляж взрывного устройства, но тот считал его настоящим.

Также в суде была зачитана переписка Рахмана с агентом MI5, представлявшимся эмиром ИГ, в которой обвиняемый подробно пересказывал свои планы.

Британским спецслужбам удалось предотвратить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в прошлом году.

0 Комментарии