Обвиняемый в покушении на Терезу Мэй хотел ее обезглавить

Обвиняемый в подготовке теракта в Лондоне Наймур Закария Рахман заявил в суде, что хотел устроить взрыв в центре города и отрезать голову премьер-министру Соединенного королевства Терезе Мэй. Об этом сообщает The Independent.

Рахман сообщил, что собирался использовать охранника как живой щит, чтобы проникнуть в резиденцию Мэй, и ножом обезглавить премьер-министра. После убийства он собирался покончить с собой на Даунинг-стрит.

Сообщается, что теракт помог предотвратить сотрудник британских спецслужб, работавший под прикрытием. Он передал Рахману муляж взрывного устройства, но тот считал его настоящим.

Также в суде была зачитана переписка Рахмана с агентом MI5, представлявшимся эмиром ИГ, в которой обвиняемый подробно пересказывал свои планы.

Британским спецслужбам удалось предотвратить покушение на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в прошлом году.