Тимошенко решила баллотироваться на пост президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о намерении принять участие в выборах президента Украины. Экс-премьер намерена провести реформу государственного управления, установив в стране парламентскую республику во главе с канцлером.

О своих президентских амбициях Тимошенко рассказала в ходе видеоконференции в Facebook. «Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти...

Для меня президентский пост - это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна»,

- сообщила бывший премьер (цитата по «Интерфакс»).

Тимошенко пояснила, что сразу после прихода к власти собирается провести референдум для принятия новой конституции с целью превращения страны в парламентскую республику и введения должности канцлера.

По мнению политика, это позволит «демонополизировать» власть. «Если я выиграю на президентских выборах, то сразу проведу референдум, на котором [предложу] принять новую конституцию Украины как реальный общественный договор, демонополизировать власть», - сказала лидер «Батькивщины».

Тимошенко отметила, что, возможно, станет последним президентом, которого выберут граждане Украины, после чего всенародно будет избираться канцлер.

По ее словам, канцлерская форма правления является «сильнейшей в мире, поскольку канцлер, в отличие от президента, всегда опирается на большинство в парламенте, и это дает силу, которая может эффективно и коллегиально принимать решения».

«Если кому-то не нравится слово «канцлер» во главе парламентской формы правления, то используйте слово «премьер-министр», «гетман» и тому подобное. Не в слове дело, а в сильной системе управления страной», - пояснила лидер партии.

В то же время Тимошенко подчеркнула, что установление «канцлерской формы правления» не означает федерализации Украины. «Я хочу четко сказать, что я и вся команда, которую я возглавляю, исключительно за унитарную форму организации Украины. Федерализация в нашей стране недопустима, потому что существуют очень сильные центробежные силы, которые сегодня разрывают нашу страну, которые сегодня на востоке и на западе пытаются устраивать провокации, расшатывая единство Украины. Поэтому забудьте о слове «федерализация«. Я никогда этого не допущу,» - заверила политик.

Двумя месяцами ранее стало известно, что Тимошенко выбилась в лидеры президентского рейтинга на Украине. Как выяснили социологи, поддержать ее на грядущих выборах готовы 9% украинцев. Для сравнения, за действующего президента Петра Порошенко выразили готовность проголосовать всего 5% опрошенных.

Опрос, по результатам которого составлялся рейтинг, проводился с 10 по 22 апреля 2018 года. Президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

Тимошенко уже дважды принимала участие в выборах президента Украины. В 2010 году она заняла второе место, уступив Виктору Януковичу, а в 2014-м проиграла Порошенко.