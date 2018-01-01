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Трамп встретится с Елизаветой II

Gazeta.ru
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Елизавета II | Фото: STR / EPA

Президент США Дональд Трамп в ходе рабочего визита в Великобританию встретится с королевой Елизаветой II, сообщает Sky News.

Об этом заявил посол США в Британии Роберт Вуд Джонсон.

«Как только [Трамп] ступит на британскую землю — это дело первой важности, это очень важно и символично. Встреча с Ее Величеством — самое важное дело, потому что она глава государства».

Ожидается, что королева примет Трампа в Виндзорском замке 13 июля. Также планируется встреча американского президента с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

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