Трамп встретится с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп в ходе рабочего визита в Великобританию встретится с королевой Елизаветой II, сообщает Sky News.

Об этом заявил посол США в Британии Роберт Вуд Джонсон.

«Как только [Трамп] ступит на британскую землю — это дело первой важности, это очень важно и символично. Встреча с Ее Величеством — самое важное дело, потому что она глава государства».

Ожидается, что королева примет Трампа в Виндзорском замке 13 июля. Также планируется встреча американского президента с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.