В британской больнице из-за безосновательно прописанных обезболивающих умерли 450 пациентов

В больнице английского города Госпорт с 1989-го по 2000 год по меньшей мере 456 пациентов умерли из-за безосновательно прописанных сильных болеутоляющих лекарств. Об этом сообщила независимая комиссия, созданная в 2014 году для расследования смертей в больнице.

Из-за неоправданного назначения опиоидов могли умереть как минимум еще 200 пациентов, сообщили в комиссии, однако их медицинские документы не сохранились.

По мнению комиссии, в больнице был «узаконенный режим» назначения опасного для жизни количества лекарств и имело место «пренебрежение человеческой жизнью». Было ли это результатом злого умысла, в докладе не уточнили.

Погибшие пациенты находились в отделении для пожилых людей. Многие из них были направлены туда для восстановления после операции или серьезной болезни, пишет BBC News. В отделении также были пациенты с онкологическими заболеваниями в терминальной стадии.

Ответственной за неоправданное назначение опиоидов была доктор Джейн Бартон, возглавлявшая отделение с 1989 по 2000 год, однако о происходящем знали как ее руководители, так и медсестры, сказано в докладе.

Как пишет The Guardian, пациенты получали с помощью шприцевой помпы диаморфин (медицинское название героина). Одна из медсестер рассказала, что все пациенты, которым ставили помпу, вскоре умирали; в какой-то момент она поняла, что некоторые из них перед этим были бодры и могли ухаживать за собой, однако после назначения лекарств теряли сознание и вскоре умирали.

В докладе говорится, что медицинские институты и отдельные руководители «последовательно подводили» родственников погибших, когда те жаловались на лечение своих близких. Возглавлявший комиссию епископ Джонс заявил, что «не дело комиссии назначать виновных», но решения об этом должны будут быть приняты в ходе последовавших юридических процедур.

Полиция трижды расследовала смерти пациентов больницы Госпорта, но не предъявляла никаких обвинений. По мнению членов независимой комиссии, качество всех этих расследований было низким.

Доктор Джейн Бартон была в 2010 году подвергнута дисциплинарным взысканием из-за нарушений при лечении 12 пациентов, однако медицинской лицензии ее не лишили. После этого она ушла на пенсию.

Бартон говорила, что всегда старалась действовать только в интересах пациентов.