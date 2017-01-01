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В Венесуэле подняли минимальную зарплату: это $1,85

Korrespondent.net
Николас Мадуро | Фото: REUTERS/Scanpix

Глава государства подчеркнул, что общий рост минимального дохода граждан составил 103 процента.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную заработную плату в стране до трех миллионов боливаров, сообщает национальное новостное агентство AVN.

Отмечается, что с учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины она составит 5,2 миллиона боливаров, что примерно равно 1,85 доллара.

«С сегодняшнего дня работники будут получить минимальный доход в размере 5 миллионов 196 тысяч боливаров. Общий рост − на 103%», − заявил Мадуро.

Напомним, уровень накопленной инфляции в стране с февраля 2017 по февраль 2018 года превысил 6000%.

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