Пользователь Twitter Jin Dragon в шутку предсказал победы сборной России на чемпионате мира за день до старта турнира и оказался прав. Запись от 13 июня доступна в его Twitter-аккаунте.

«А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!» — отметил он за день до официального старта турнира.

После того как сборная вышла в плей-офф мундиаля, запись собрала почти тысячу лайков.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!— Jin Dagon (@jin_dagon) June 13, 2018

20 июня сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию со счетом 1:0, что позволило сборной России оформить досрочный выход в 1/8 финала чемпионата мира. До этого команда Станислава Черчесова переиграла саудитов и египтян с указанным в посте счетом.

Турнир продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A состоятся 25 июня. Россияне и уругвайцы сыграют в Самаре.