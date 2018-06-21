Премьер-министр Новой Зеландии родила ребенка

Это первый ребенок Ардерн и ее партнера, ведущего популярной новозеландской телепередачи о рыбалке (Fish of the Day) Кларка Гейфорда.

Роды проходили в одной из больниц Окленда, врачи которой сообщили, что провели искусственную стимуляцию родов.

Глава правительства уже разместила в Instagram фотографию с малышкой, вес которой при рождении составил 3,31 кг. Она поблагодарила всех за хорошие пожелания и доброту по отношению к ее семье. На снимке счастливо улыбается и новоиспеченный отец. Джасинда Ардерн отметила, что девочка здорова и у них все хорошо благодаря замечательной команде клиники.

Это второй в истории случай, когда женщина - действующий глава правительства рожает ребенка. Первой была премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто, которая в 1990 году родила дочь, занимая ответственный пост.

По данным прессы, на ближайшие шесть недель Ардерн ушла в отпуск по уходу за ребенком. Обязанности главы правительства Новой Зеландии в это время будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Джасинда Ардерн заняла пост лидера находившейся девять лет в оппозиции Лейбористской партии в августе прошлого года. Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии в октябре 2017 года после того, как по результатам всеобщих выборов ни одна партия не получила абсолютного большинства в правительстве. Лейбористская партия получила на выборах второй результат. Лейбористы сформировали левоцентристскую коалицию с партией «Новая Зеландия прежде всего». Ардерн стала самым молодым премьер-министром в истории Новой Зеландии с 1856 года.

39-летний отец дочери Джасинды Ардерн Кларк Гейфорд ведет телепередачу Fish of the Day. Программу показывают в 20 странах мира, а в прошлом году она получила награду на Houston International Film Festival. Гейфорд познакомился с Ардерн пять лет назад, случайно повстречавшись с ней в парламенте.

Как сообщает ТАСС, в четверг парламент Новой Зеландии по инициативе заместителя лидера оппозиционной Национальной партии Полы Беннетт без голосования одобрил специальную резолюцию с пожеланиями премьер-министру и ее семье здоровья и благополучия.