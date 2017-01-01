Трамп допускает встречу с Путиным в июле

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что рассматривает возможность встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июле. Ранее в четверг выяснилось, что для обсуждения предстоящей встречи в Москву прибудет на следующей неделе советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Во время встречи с губернаторами в Белом доме Трамп подтвердил, что возможность личных переговоров с Путиным в июле рассматривается. «Мы рассматриваем такую возможность», - сказал президент США, слова которого приводит Bloomberg. Эту информацию подтверждает агенство Reuters.

В Белом доме дальнейших комментариев по теме не предоставили. По словам двух знакомых с ситуацией источников Bloomberg, встреча Трампа с Путиным запланирована на период предстоящего визита президента США в Европу.

Один из собеседников агентства уточнил, что рассматриваются два возможных варианта даты переговоров: либо они состоятся перед саммитом НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после визита американского лидера в Британию 13 июля. Оба источника попросили сохранить анонимность, поскольку обсуждение времени проведения встречи еще не завершилось.

Ранее в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис сообщил в Twitter, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу президентов Трампа и Путина.

«25-27 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, а также посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу президентов Трампа и Путина», - говорилось в сообщении пресс-секретаря.

В Кремле подтвердили, что Болтон приедет в столицу для подготовки встречи Трампа и Путина. «Насколько нам известно, действительно такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Трамп ранее пересекались в июле 2017 года на саммите «двадцатки» в Гамбурге, где провели почти трехчасовую беседу. Позднее президенты РФ и США встретились в ноябре на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, где смогли обменяться лишь парой фраз и рукопожатием.