В Польше столкнулись автобусы: 17 пострадавших

В польском городе Бендзин в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 17 человек. Как сообщает RMF24, столкновение произошло на одной из городских остановок.

Один автобус должен был отъехать, когда в его заднюю часть врезался другой автобус. Улицу, на которой произошла авария, перекрыли.

По данным правоохранителей, оба водителя были трезвыми.

В больницу увезли 12 человек, в том числе ребенка, за которым прилетел вертолет. Состояние раненых, по предварительным данным, удовлетворительное.

Еще пятерым, отказавшимся от госпитализации, медики оказали помощь на месте.

Ранее в Польше туристический автобус с 50 пассажирами, который ехал в направлении города Торунь, съехал с дороги в ров и перевернулся – в результате аварии пострадали 29 человек.