В США бушует непогода: есть погибший

Сильные штормы и дождь стали причиной наводнения в западной части американского штата Пенсильвания. Об этом в четверг, 21 июня, пишет Daily Mail.

В результате наводнения было повреждено множество транспортных средств и другого имущества. На улицах потоки воды уносили за собой автомобили.

Также сообщается, что в результате непогоды погибла 64-летняя женщина. Ее тело нашли на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смыло внезапным наводнением.

Breaking: Major flooding is causing extensive damage near Pittsburgh, Pennsylvania. Many roads are closed with cars abandoned in floodwaters. pic.twitter.com/9mHSdwcT27— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 21 июня 2018 г.