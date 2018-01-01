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В США бушует непогода: есть погибший

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В результате наводнения погибла 64-летняя женщина. Также повреждены транспортные средства и другое имущество.

Сильные штормы и дождь стали причиной наводнения в западной части американского штата Пенсильвания. Об этом в четверг, 21 июня, пишет Daily Mail.

В результате наводнения было повреждено множество транспортных средств и другого имущества. На улицах потоки воды уносили за собой автомобили.

Также сообщается, что в результате непогоды погибла 64-летняя женщина. Ее тело нашли на дороге в населенном пункте Бриджвилл, после того, как ее смыло внезапным наводнением.

Ранее сообщалось, что мощный циклон вызвал разрушительные наводнения в штате Техас и грозит по крайней мере еще пяти американским штатам.

Также ранее в северной части американского штата Колорадо выпал град размером с теннисный мяч.

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