Принц Чарльз посетил Солсбери, где были отравлены Скрипали

После громкого отравления посещаемость города упала примерно на 20%. Девять предприятий свернули свою деятельность.

Принц Чарльз и его супруга Камилла посетили британский город Солсбери, чтобы поддержать его жителей в попытках оправиться от последствий применения нервно-паралитического вещества против бывшего российского двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает Reuters.

Супруги посетили предприятия и встретились с местными жителями, прежде чем прийти на прием к тем, кто больше всего задействован в попытках восстановить туристическую торговлю города.

Количество туристов в Солсбери упало с тех пор, как Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на скамейке в марте.

Чарльз и Камилла также провели частную встречу с детективом Ником Бейли, который заболел после контакта с нервным агентом Новичок после попытки помочь Скрипалям.

В течение нескольких недель британские службы очищали места, где находились Скрипали в день отравления и где мог оставаться нервный агент.

Восстановление туризма в Солсбери стало приоритетом после того, как количество посетителей города упало примерно на 20%. Девять предприятий свернули свою деятельность в результате инцидента, посещаемость мест в непосредственной близости от отравления упала на 80%.

Полиция Великобритании продолжает расследование инцидента.