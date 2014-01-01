Bloomberg сделал Крым «ничьим» на карте

Агентство Bloomberg опубликовало карту, на которой не указана территориальная принадлежность Крыма.

Материал посвящен роли выборов в экономике развивающихся стран. На прилагающейся карте Украина обозначена желтым цветом, а Россия — темно-серым, при этом Крым окрашен в светло-серый цвет.

Ранее на двух украинских телеканалах появилось изображение карты Украины без Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.