Италия вновь не пускает судно с беженцами в свои воды

Немецкая благотворительная организация Lifeline 21 июня спасла 224 беженца в международных водах Средиземного моря. Глава МВД и зампредседателя Совета министров Италии Маттео Сальвини отказался пропустить судно с мигрантами в страну.

Судно сейчас находится в территориальных водах Мальты, Италия попросила страну впустить корабль в свой порт «для безопасности экипажа и пассажиров», написал в пятницу, 22 июня, Сальвини в своем Facebook. По его словам, на борту находятся 239 нелегальных мигрантов. Как стало позднее известно агентству Reuters, Испания предложила властям Мальты свою помощь в решении проблемы с судном и находящимся на его борту людьми.

Сальвини утверждает, что береговая охрана Италии и Ливии предупреждали спасателей не вмешиваться в ситуацию, а ливийские власти намеревались сами разобраться с происходящим. Он выразил сомнения в правильности действий спасателей. По мнению Сальвини, они «рискуют жизнью мигрантов на лодках, не слушают итальянские и ливийские власти и вмешиваются с тем, чтобы погрузить на борт это ценное количество людей - это человеческое мясо», - заявил глава МВД Италии.

Рим собирается наложить арест на два судна немецких активистов Lifeline и Seefuchs, который относится к организации Sea-Eye, для того, чтобы проверить их правовой статус, заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Корабли ходят под флагом Нидерландов, в стране при этом сообщили, что оба судна в их регистрах не значатся.

Напомним, недавно Италия и Мальта отказались принять спасательное судноAquarius организации SOS Méditerranée с 629 беженцами на борту. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности, мигрантов приняла Валенсия.