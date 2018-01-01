В Турции два миллиона человек вышли на митинг

Митингующие полностью заполонили набережную в курортном городе Измир, на которой проходит мероприятие.

В курортном городе Измир в Турции сотни тысяч людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже, представляющего Республиканскую народную партию. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает Радио Свобода.

По данным СМИ, на митинг пришли более 2 миллионов человек.

Ещё немного умопомрачительных фото с недавнего митинга оппозиции в турецком Измире. Такие картинки, наверное, приходят к Навальному во сне.



К слову, мало кто ожидал, что оппозиция в Турции так быстро оправится от удара, и что у неё появится такой достойный и харизматичный лидер pic.twitter.com/gOAfJNi3XR— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 22 июня 2018 г.

В то же время журналист-международник Аббас Джум пишет, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Судя по фото, которые журналист опубликовал в соцсети Тwitter, митингующие полностью заполонили набережную, на которой проходит мероприятие.

В правоохранительных органах не делают официальных заявлений с данными о масштабе мероприятия.

Индже является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране в воскресенье, 24 июня.