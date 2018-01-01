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В Турции два миллиона человек вышли на митинг

Korrespondent.net
В Турции два миллиона человек вышли на митинг | Фото: AP/Scanpix

Митингующие полностью заполонили набережную в курортном городе Измир, на которой проходит мероприятие.

В курортном городе Измир в Турции сотни тысяч людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже, представляющего Республиканскую народную партию. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает Радио Свобода.

По данным СМИ, на митинг пришли более 2 миллионов человек.

В то же время журналист-международник Аббас Джум пишет, что на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Судя по фото, которые журналист опубликовал в соцсети Тwitter, митингующие полностью заполонили набережную, на которой проходит мероприятие.

В правоохранительных органах не делают официальных заявлений с данными о масштабе мероприятия.

Индже является главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах, которые пройдут в стране в воскресенье, 24 июня.

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