В Эстонии празднование Лиго под угрозой: из-за ветра, возможно, не смогут зажечь костры

Костер Ивановой ночи на побережье Строоми (Штромке) в Пыхья-Таллинне не будет зажжен, если к вечеру субботы ветер не уляжется.

Об этом в пятницу сообщила BNS пресс-служба мэрии Таллинна, ссылаясь на старейшину Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда. По его словам, нынешние погодные условия не позволяют обеспечить людям достаточную степень безопасности и по этой причине традиционный костер Ивановой ночи может быть и не зажжен.

«Если к вечеру субботу ветер стихнет, тогда костер Ивановой ночи на Строоми будет зажжен в 18 часов», - добавил Кальюлайд.

Также сообщается, что в пятницу без электричества оставались 17 000 домохозяйств. К позднему вечеру усилиями электриков предприятия Elektrilevi эту цифру удалось сократить до 9 000.

Об этом BNS сообщила в пятницу вечером пресс-служба сетевого предприятия, отметив, что к 20 часам подача электроэнергии была восстановлена в 8000 домохозяйств, без света пока остаются еще 9000 потребителей.

«Бригады электромонтеров провели отличную работу и сумели восстановить подачу тока 8000 домов. Ветер стих и судя по всему новых сообщений о повреждениях на линиях электропередачи больше не будет. Штормовой ветер повалил деревья на провода в ряде мест», - сообщил BNS руководитель центра управления электросетями Elektrilevi Юри Клаассен.

К 20 часа больше всего обесточенных объектов оставалось в Харьюском, Пярнуском и Ляэне-Вируском уездах.

«Мы предпринимаем усилия для того, чтобы еще до полуночи устранить большую часть повреждений на линиях. Но скорее всего какая-то часть наших клиентов должна будет подождать до завтрашнего дня. Мы продолжим ликвидировать аварии на линиях и предстоящей ночью», - добавил Клаассен.