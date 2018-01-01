В России взрыв газа разрушил несколько квартир, есть погибший и тяжелораненые

В городе Заинске в Татарстане в жилом доме взорвался газ. Около десяти человек, в том числе ребенок, получили травмы.

Позже стало известно, что один из восьми пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане скончался в больнице. Об этом ТАСС сообщили в территориальной медицине катастроф. «В больнице умер мужчина, пострадавший от взрыва», - сказал собеседник агентства. Таким образом, в результате ЧП погиб один человек и семь пострадали.

в МЧС России сообщили, что направили вертолет для эвакуации двух пострадавших.

По предварительным данным, в пятиэтажном доме N71 по улице Никифорова взорвался газовый баллон. Такую версию рассказал РБК пресс-секретарь МЧС Татарстана Андрей Родыгин. Взрывом снесло крышу дома, а также стены четырех квартир на четвертом и пятом этажах.

По предварительным данным, госпитализированы девочка с ожогами 70% тела и черепно-мозговой травмой, двое мужчин и бабушка с ушибом.



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В пресс-службе Центрального регионального центра МЧС также сообщили, что газовый баллон взорвался в одной из квартир во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок.

Погиб, по предварительным данным, один из делавших ремонт мужчин.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана сначала сообщали о четырех пострадавших, включая 13-летнего ребенка. «Взрослый и ребенок в крайне тяжелом состоянии. Остальные получили травмы средней степени тяжести», - добавили в ведомстве.

У девочки ожоги 70 процентов тела и черепно-мозговая травма. Также в больницу поступили «двое мужчин с ожогами, переломами и черепно-мозговой травмой и бабушка с ушибом», пишет «Бизнес онлайн».

Более 50 жильцов одного из подъездов многоквартирного дома в Заинске были эвакуированы после взрыва газового баллона, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

«Эвакуированы 56 человек, они разошлись либо по родственникам, либо им предоставлены койко-места в местной гостинице. Тех, кому не хватит мест, разместят в Ледовом дворце», - уточнил замглавы пресс-службы Лаззат Хайдаров.

По его словам, на месте происшествия создана районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, проводятся противоаварийные работы, на место прибудет кран, чтобы поднять обрушившиеся плиты.

Как сообщили ранее ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе города, для эвакуированнных жильцов организован пункт временного размещения (ПВР) на базе ледового дворца «Яшьлек». По данным администрации дворца, ПВР рассчитан на 80 человек. Пока жильцы еще не разместились там.



