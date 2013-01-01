Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

Рейтинг президента России Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Сейчас, по данным ФОМ, он находится на самом низком уровне с 2013 года.

Согласно информации ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Также ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов считает, что на снижение рейтинга властей повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе. По мнению Мамонова, новость об этом в обществе восприняли «с настороженностью», пишет РБК со ссылкой на сообщение ВЦИОМ (на сайте ВЦИОМ цитата Мамонова не приводится).