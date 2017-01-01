Генассамблея ООН приняла резолюцию по выводу российских миротворцев из Преднестровья

Генеральная ассамблея ООН в пятницу приняла большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. Как передает ТАСС, за документ, подготовленный Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией, проголосовали 64 страны, против выступили 15, еще 83 воздержались.

Авторы резолюции назвали необходимым «настоятельно призвать Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова».

Россия пыталась добиться переноса голосования по проекту для его более подробного обсуждения, однако кроме Сирии, Мьянмы и Белоруссии эту инициативу никто не поддержал.

«Мы сожалеем в связи с итогами прошедшего голосования. Излишняя политизация проблемы произошла именно в тот момент, когда наметился прогресс в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

Ни для кого не секрет, что Россия является гарантом мира и стабильности в регионе», - подчеркнул первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, "итоги голосования показывают серьезный раскол между членами ООН по данному вопросу", а "абсолютное большинство предпочло воздержаться или не участвовать". Видим в этом классический пример двойных стандартов, а также подтверждение того, что Евросоюз не собирается считаться с наработками, достигнутыми в рамках других международных организаций", - добавил российский дипломат.

В поддержку резолюции выступили большинство государств Евросоюза, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Испания, Польша, Португалия и другие, а также США и Канада. Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

Напомним, в феврале этого года ситуация в Приднестровье обсуждалась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе своего тогда выразил надежду на «искреннее желание России помочь в урегулировании приднестровского конфликта и вывести с территории Республики Молдова свои вооруженные силы и боеприпасы».

Незадолго до этого

спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что его страна намерена подсчитать ущерб от присутствия российских военных на территории Приднестровья за последние 25 лет, а затем выставить счет Москве.

По словам Канду, Россия в Приднестровье является «оккупационной силой». «Они организуют совместные учения с так называемой армией Приднестровья. Российские подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное присутствие, такое же как в Абхазии, Южной Осетии и Восточной Украине. Мы пытаемся говорить о незаконном присутствии российских сил в Приднестровье на международном уровне, и мы надеемся, что этот вопрос дойдет до ООН», - утверждал спикер.

Президент Молдавии Игорь Додон, впрочем, подобные взгляды не разделил. Додон назвал стратегическое партнерство Молдавии с Россией залогом «сохранения молдавской государственности», а российскую миротворческую операцию в Приднестровье - гарантом «сохранения мира на Днестре». Он отметил, что

признателен российским миротворцам, которые вместе с молдавскими и приднестровскими «голубыми касками» уже 25 лет надежно охраняют мир на Днестре.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В 2017 году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.