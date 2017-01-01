Канадский премьер Трюдо оштрафован за солнцезащитные очки

Джастин Трюдо оштрафован на 100 долларов за полученные в подарок солнцезащитные очки. Он не задекларировал подарок стоимостью выше 200 долларов в указанный законом срок.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оштрафован на 100 долларов за незадекларированные солнцезащитные очки. Об этом в субботу, 23 июня, сообщает телеканал CBC.

В 2017 году Трюдо и его супруга получили в подарок от премьера канадской провинции Остров Принца Эдуарда две пары солнцезащитных очков в кожаных футлярах. Розничная стоимость таких очков составляет от 300 до 500 долларов, отмечает CBC. При этом местное законодательство обязывает премьер-министра сообщать о всех полученных подарках стоимостью свыше 200 долларов в течение 30 дней.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо не задекларировал подарок «в результате административной ошибки», заявила его пресс-секретарь. Трюдо уже оплатил назначенный ему штраф, говорится в официальном уведомлении офиса комиссара по вопросам конфликта интересов и этики.