Самолет с болельщиками приземлился в Сибири с дымящимся двигателем

Сообщается, что самолет авиакомпании UTair с 70 перуанцами летел из Екатеринбурга в Тюмень, а сами фанаты таким маршрутом добирались до Москвы. За 20 минут до посадки пассажиры услышали громкий хлопок, после чего в салоне началось задымление. Некоторые перуанцы предположили, что это произошло из-за возгорания в двигателе, из которого во время инцидента пошел дым.

Информации о пострадавших нет.

Сборная Перу, выступающая на чемпионате мира в группе C с Францией, Данией и Австралией, после двух туров лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. В своем заключительном матче на мировом первенстве южноамериканцы сыграют с австралийцами, которые также близки к вылету. Встреча состоится 26 июня на стадионе «Фишт» в Сочи, до этого перуанцы играли в Екатеринбурге и Саранске.