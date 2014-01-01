Турция вышла на улицы: 24 июня в стране пройдут досрочные выборы парламента и президента

Кандидат на президентских выборах от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Мухаррем Индже выступил в субботу, 23 июня, на пятимиллионном митинге в Стамбуле.

Как сообщает газета Cumhuriyet, агитационный митинг в рамках президентской гонки прошел в стамбульском районе Мальтепе. «На митингах в Измире и Анкаре вас было много, но в Стамбуле вас собралось пять миллионов человек», - подчеркнул он.

Источники СМИ в полиции подтверждают, что на митинге присутствовало около 5 миллионов человек.

В своей речи Индже пообещал сторонникам, что в случае его победы на завтрашних выборах Турция станет другой страной. «Завтра настанет конец дискриминации, завтра настанет конец бессмысленным растратам государственных средств. За последние пять дней мы провели 107 митингов, и я благодарен вам за вашу поддержку», - заявил он (цитата по ТАСС).

Параллельно с Индже в Стамбуле ряд митингов проводит и действующий президент Турции Тайип Эрдоган.

В течение дня он пять раз выступит с речью перед своими сторонниками в различных районах города. Столь большое внимание кандидатов к стамбульским избирателям обусловлено тем, что здесь проживает одна пятая 80-миллионного населения республики.

Ожидается также, что Эрдоган и Индже завтра проголосуют на выборах именно в Стамбуле.





Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока - в ноябре 2019 года.

Как отмечает Reuters, победитель президентских выборов получит новые широкие полномочия в рамках конституционных изменений, поддержанных Эрдоганом и одобренных в прошлом году с небольшим перевесом голосов на референдуме.

Всего в президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: кроме Эрдогана и Индже, это - кандидат от оппозиционной «Хорошей партии» Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии «Родина» Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия «Родина», Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, «Хорошая партия», Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.

Эрдоган уже 15 лет доминирует в турецкой политике - сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года - заняв кресло президента.