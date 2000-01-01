В Африке в один день попытались взорвать президента Зимбабве и премьера Эфиопии

«Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности», - приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря президента.

Взрыв прогремел на стадионе, на котором выступал Мнангагва.

В результате незначительные травмы получили вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также глава министерства охраны окружающей среды Оппа Мучингури-Кашири, сообщил прессе источник в ближайшем окружении главы государства.

Уточняется, что Мнангагва выступал во втором по величине городе Зимбабве, где сильны оппозиционные настроения, и правящая партия ZANU-PF не выигрывала выборы с 2000 года.

Ранее в субботу аналогичный теракт произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Взрыв прогремел в тот момент, когда Ахмед завершил выступление на манифестации, на которую собрались тысячи человек. Взрыв вызвал панику. В результате теракта погиб один человек погиб и 154 получили ранения.

Премьер не пострадал - его увели охранники, пишет также Reuters.

Глава правительства Эфиопии обвинил в осуществлении этого теракта силы, которые не желают мира в стране и выступают против предпринимаемых им реформ.

«Люди, сделавшие это, принадлежат к силам, выступающим против мира. Вы должны прекратить поступать так. У вас ничего не получилось в прошлом, не получится и в будущем», - сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Абий Ахмед выступал перед большим скоплением народа впервые с момента назначения премьером в апреле. Он возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале 2018 года.

Ахмед пообещал провести в стране масштабные экономические реформы, а также соблюдать мирный договор с соседней Эритреей. Договор бы заключен в 2000 году после двухлетней войны, но до сих пор Эфиопия отказывалась его выполнять, настаивая на дополнительных переговорах, отмечает Reuters.