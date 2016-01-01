В Лондоне прошел массовый митинг за новый референдум по Brexit

Около 50 тысяч британцев вышли на протест в Лондоне с требованием провести новый всенародный опрос. Об этом в субботу, 23 июня, сообщает ВВС.

Демонстрация прошла во вторую годовщину референдума, на котором британцы проголосовали за выход своей страны из ЕС.

Организаторы демонстрации - кампания Голос народа - отмечают, что «соглашения еще не достигнуто» и «голос народа должен быть услышан».

Инициатива появилась, поскольку старшие министры правительства, Лиам Фокс и Дэвид Дейвис, утверждают, что Великобритания готова выйти из переговоров с ЕС вообще без всякой сделки о будущих отношениях.

Организаторы уверены, что об этом нужно спросить британцев.

«Самое важное, что это не только решение 650 политиков в Вестминстере ... Brexit - это огромное дело, которое должны решать все 65 млн людей в стране, именно поэтому люди сегодня митингуют за народное голосование», - заявил Джеймс МакГрори из организации Open Britain.

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие британцы в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.