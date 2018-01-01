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В Мексике во время просмотра матча ЧМ-2018‍ убили шесть человек

Newsru.com
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иллюстративное фото | Фото: Reuters/LETA

Сразу шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) во время просмотра матча с участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России.

По данным портала Universal, семь мужчин собрались в частном доме, чтобы посмотреть игру. Они купили пиво, расставили столы и кресла и включили телевизор. Во время просмотра игры в дом ворвались вооруженные люди, открывшие стрельбу. Шесть человек погибли на месте, еще один получил ранения.

Чуть позднее в Сьюдад-Хуаресе в парикмахерской убили пять человек. Трое из них были сотрудниками салона, а двое - клиентами.

На территории штата Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира - число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось, отмечает «Р-Спорт».


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