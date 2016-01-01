Скандал в США: Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оказалась под пристальным вниманием прессы и пользователей соцсетей после частного визита в крошечный ресторан Red Hen в городке Лексингтон с населением около семи тысяч человек, расположенном на западе американского штата Вирджиния. Совладелица заведения Стефани Уилкинсон выпроводила официального представителя администрации США вместе с семьей, объяснив свои действия соображениями морали. Впоследствии сообщения о неприятном инциденте просочились в интернет.

Столик в Red Hen был забронирован на вечер пятницы, 22 июня, на имя мужа Сандерс для восьми человек. Около 20:00 по местному времени шеф-повар заведения позвонил Уилкинсон и сообщил, что в ресторан пришла с семьей пресс-секретарь Белого дома. Работник сообщил хозяйке, что персонал немного обеспокоен, и спросил, как следует поступить.

Уилкинсон приехала в ресторан и решила посовещаться со своими работниками. Как пояснила совладелица заведения в комментарии The Washington Post, по ее мнению,

Сандерс служит «бесчеловечной и неэтичной» администрации президента США Дональда Трампа и публично защищает его жесточайшую политику, что недопустимо.

«Я не большой поклонник конфронтации. У меня есть бизнес, и я хочу, чтобы бизнес процветал. Похоже, это тот момент в нашей демократии, когда людям приходится совершать неудобные действия и принимать решения, чтобы отстаивать свою мораль», - объяснила Уилкинсон свое поведение.

Также владелица ресторана отметила, что в Лексингтоне подавляющее большинство жителей голосовали против Трампа во время президентских выборов 2016 года, в то время как в округе большинство голосов отдали за него. Местное сообщество, по словам Уилкинсон, глубоко разобщено по части политических вопросов, к примеру, отношению к флагам Конфедерации.

Наконец, несколько работников ресторана являются геями. И они знали о том, что Сандерс отстаивала намерение Трампа запретить транссексуалам службу в рядах американской армии. Также работники ресторана внимательно следили за тем, как пресс-секретарь Белого дома уклоняется от вопросов журналистов по поводу политики Трампа, которая привела к разлучению детей мигрантов с их семьями.

Уилкинсон спросила у своих подчиненных, как ей поступить.

«Я могу попросить ее уйти», - сказала она сотрудникам. Персонал ресторана ответил: «Да».

После этого Уилкинсон подошла к Сандерс и позвала ее на пару слов во внутренний дворик ресторана. Совладелица заведения объяснила представителю администрации Трампа, что в ресторане есть определенные стандарты, такие как честность, сострадание и сотрудничество, которые, по ее мнению, должны поддерживаться. "Я сказала: "Я бы хотела попросить вас уйти", - рассказала Уилкинсон. По ее словам, разговор с представителем Белого дома она вела прямо и вежливо.

По словам Уилкинсон, ответ Сандерс последовал незамедлительно. «Хорошо. Я уйду».

После этого пресс-секретарь Белого дома вернулась к столу, собрала вещи и вышла из заведения. Пришедшим вместе с ней гостям было предложено продолжить трапезу, но они отказались. Они хотели расплатиться за сырные тарелки, которые уже успели принести к столу, но Уилкинсон сказала, что это «за счет заведения».

Об инциденте в ресторане рассказал на своей странице в Facebook официант из Red Hen. «Я только что в течение двух минут обслужил Сару Сандерс перед тем, как моя хозяйка вышвырнула ее вместе с семью членами ее семьи...» - сообщил работник заведения, опубликовав фото доски с кухни ресторана с пометками для персонала.

Публикация вызвала шквал как одобрительных, так и возмущенных комментариев, отмечает The Washington Post. Один них, к примеру, гласил:

«Спасибо, что отказались обслуживать человека, который врет американскому народу, чтобы заработать на жизнь».

Сама Сандерс также решила прокомментировать резонансную историю в Twitter. «Прошлым вечером владелица Red Hen в Лексингтоне, Вирджиния сказала мне уйти, потому что я работаю на президента, и я вежливо ретировалась. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с которыми я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», - заверила пресс-секретарь Белого дома.

Впрочем, Уилкинсон о своем решении не жалеет. «В следующий раз я бы поступила так же. Мы просто почувствовали, что есть моменты, когда людям необходимо жить по своим убеждениям. Оказалось, что это один из них», - пояснила она изданию.