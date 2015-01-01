СМИ: Путин и Трамп встретятся 15 июля в Вене

В Австрии ведется подготовка к предстоящей встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Переговоры пройдут в Вене 15 июля, узнала крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung.

По данным издания, на протяжении нескольких дней дипломаты-эмиссары из Вашингтона и Москвы находились в Вене, чтобы уточнить детали предстоящей встречи двух президентов. Кроме того, в Австрию уже прибывают группы российских и американских экспертов по безопасности для изучения обстановки, в которой будут проходить переговоры.

Окончательное решение о дате саммита может быть принято в середине следующей недели, отмечает издание.

В минувший четверг Трамп допустил возможность встречи с Путиным в июле. «Мы рассматриваем такую возможность», - сказал президент США во время встречи с губернаторами в Белом доме. В то же время точную дату возможных переговоров в американской администрации не сообщали.

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В тот же день стало известно, что в период 25-27 июня советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу президентов Трампа и Путина. Это подтвердили в Кремле.

Анонимные источники Bloomberg на этом фоне сообщали, что рассматриваются два возможных варианта даты переговоров. Либо они состоятся перед саммитом НАТО в Брюсселе 11 июля, либо после визита американского лидера в Британию 13 июля.

В свою очередь The Times указывала на возможную связь между выбором даты переговоров Трампа и Путина и позицию властей Великобритании на этот счет. Источник в британском правительстве рассказал изданию, что Лондону не нравится перспектива встречи двух лидеров до саммита НАТО в Брюсселе и до поездки главы США в Великобританию. «Очевидно, что для нас было бы лучше, если бы она прошла после», - сказал собеседник издания.

Власти Австрии еще в начале июня заявили о готовности провести встречу Путина и Трампа в Вене. Как сообщала тогда газета The Wall Street Journal, Путин обсуждал этот вопрос во время встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, прошедшей 5 июня в австрийской столице.

Сам Путин на этом фоне подтвердил, что готов встретиться с Трампом. «Он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным», - сказал президент РФ в интервью на телеканале «Россия 24».

Стоит отметить, что Австрия оказалась одной из немногих европейских стран, отказавшихся в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» высылать российских дипломатов.

Путин и Трамп ранее пересекались в июле 2017 года на саммите «двадцатки» в Гамбурге, где провели почти трехчасовую беседу. Позднее президенты РФ и США встретились в ноябре на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, где смогли обменяться лишь парой фраз и рукопожатием.