Воскресенье, 24 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

В Германии из-за взрыва в жилом доме пострадали 25 человек

Gazeta.ru
  • Фото
  • Видео
Фото: AP/Scanpix

В немецком городе Вупперталь произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, в результате которого пострадали 25 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, взрыв произошел незадолго до полуночи 23 июня. Из-за произошедшего обрушились чердак и три верхних этажа здания. Кроме того, произошло возгорание. Стоявший рядом со зданием автомобиль сгорел во время пожара.

По данным правоохранительных органов, в настоящее время они выясняют обстоятельства произошедшего. Не исключается и версия теракта.

0 Комментарии