Приднестровье отказалось выполнять резолюцию ООН по выводу российских войск

Тирасполь утверждает, что на территории Приднестровья нет иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, а изменение формата операции возможно лишь с учетом мнения непризнанной республики.

В Приднестровье утверждают, что на территории непризнанной республики находятся исключительно российские миротворцы, и выступают против принятой Генассамблеей ООН резолюции о полном выводе из Приднестровского региона Молдавии оперативной группы российских войск (ОГРВ).

«Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья», - подчеркивают в Тирасполе. Там отмечают, что «трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Республикой Молдова».

В свою очередь, по словам министра иностранных дел и евроинтеграции Молдавии Тудора Ульяновского, на сегодняшний день в восточных районах страны остаются около 1500-1700 российских военных, а на складах в селе Колбасна - около 21 тонны боеприпасов.

Генеральная ассамблея ООН в пятницу, 22 июня, приняла резолюцию «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова». Молдавские власти «настаивают на безусловном и полном выводе ОГРВ», но не российских миротворцев, входящих в состав воинского компонента Объединенной контрольной комиссии.