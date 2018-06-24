Трамп – иммигрантам: отправляйтесь туда, откуда пришли

Президент США Дональд Трамп заявил, что всех незаконных иммигрантов нужно высылать из страны без судебных разбирательств. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в воскресенье, 24 июня.

«Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли», - говорится в сообщении.

Глава Белого дома подчеркнул, что нынешняя на территории США система является «издевательством» над хорошей иммиграционной политикой, порядком и законом. По его словам, нельзя позволять приезжим вторгаться на американскую территорию.

При этом Трамп добавил, что Америке нужны такие иммигранты, которые снова сделают страну великой.