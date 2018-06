Трамп – иммигрантам: отправляйтесь туда, откуда пришли

«Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли», - говорится в сообщении.

Глава Белого дома подчеркнул, что нынешняя на территории США система является «издевательством» над хорошей иммиграционной политикой, порядком и законом. По его словам, нельзя позволять приезжим вторгаться на американскую территорию.

При этом Трамп добавил, что Америке нужны такие иммигранты, которые снова сделают страну великой.

....Our Immigration policy, laughed at all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting on line for years! Immigration must be based on merit - we need people who will help to Make America Great Again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018