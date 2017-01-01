Названа дата встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, как ожидается, встретятся 15 июля в Вене. Об этом сообщает крупнейшая австрийская газета Kronen Zeitung.

По ее данным, несколько дней назад в Вену прибыли российские и американские дипломаты с целью прояснить детали встречи. Помимо этого, в столицу Австрии прибывают группы специалистов по безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Кремль пока не готов предоставить информацию о встрече Путина и Трампа.

«Сообщим по мере готовности», — заверил он.

15 июля в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Будет ли присутствовать там российский лидер, неизвестно.

В ближайшие дни Москву должен посетить советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Встретится ли с ним Путин, пока неизвестно, но, по предположению госсекретаря Майка Помпео, вскоре после этого визита могут состояться переговоры между российским лидером и его американским коллегой.

Источники называли различные даты, когда Путин и Трамп могли бы встретиться. В частности, в прессе фигурировали 11 и 13 июля, но в Кремле заявили, что российское руководство не рассматривает возможность проведения встречи до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

Владимир Путин и Дональд Трамп встречались в июле 2017 года на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Тогда переговоры лидеров двух стран продлились более двух часов.